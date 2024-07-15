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Подробности субботней аварии в Страупской волости: пострадали пять человек

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В субботу, 13 июля, в Страупской волости в результате столкновения трех автомобилей пострадали пять человек, сообщила представитель Государственной полиции Зане Васкане.

В субботу в 18 часов в Страупской волости Цесисского края, на 30-м километре Валмиерского шоссе, произошло столкновение трех автомобилей.

Мужчина, управляя автомобилем Mercedes Benz, не соблюдал дистанцию, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Kia, совершавшим маневр поворота.

В результате столкновения Kia вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Dacia.

В результате аварии пострадали пять человек, они были доставлены в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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