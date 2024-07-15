Шестикратный победитель гонок "Формулы-1" Ральф Шумахер (Ralf Schumacher) совершил каминг-аут и представил широкой общественности своего партнера. Немецкий автогонщик и брат бывшего чемпиона мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) в воскресенье, 14 июля, опубликовал пост в аккаунте в Instagram и поделился своими чувствами со всем миром: "Самое прекрасное в жизни - когда у тебя есть партнер, с которым можно разделить все". На фотографии к посту мужчины обнимают друг друга и любуются заходящим солнцем с яхты.

Сын Шумахера поздравил отца

На момент написания этой новости пост собрал более 300 тыс. лайков. Среди многочисленных реакций есть и комментарий от сына Ральфа Шумахера, который родился в браке с Корой Шумахер, расторгнутом в 2015 году. Слухи о гомосексуальности Ральфа Шумахера ходили уже давно. Официально Ральф и Кора Шумахеры состояли в браке 14 лет.