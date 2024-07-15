Смотрите, сколько заработали чемпионы Европы по футболу

По данным УЕФА (Европейский футбольный союз), призовой фонд чемпионата Европы-2024 составил 331 миллион евро. Эту сумму поделили между 24 командами, принявшими участие в турнире.

Каждая команда получила по 9,25 миллиона евро независимо от того, насколько далеко они продвинулись в турнире.

За победу в одной игре на групповом этапе команда заработала дополнительно миллион евро (всего три победы, или три миллиона евро).

Команды, прошедшие в 1/8 финала, получили дополнительно 1,5 миллиона евро, а команды, вышедшие в четвертьфинал, получили еще 2,5 миллиона евро.

Дополнительные четыре миллиона евро получили те, кто вышел в полуфинал.

Занявшие второе место получили дополнительно пять миллионов евро, а победители - восемь миллионов евро.

Таким образом, сборная Испании увезла с чемпионата Европы 28,25 миллиона евро.

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