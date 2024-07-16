Тренд этого года - отдых на лодке или яхте - лучший способ насладиться летом

Для безопасного хождения вдали от берега необходимо соблюдать различные требования безопасности, основы навигации, метеорологии и другие морские правила и знания - именно этому мы будем учиться. В вашем распоряжении будут видеолекции, подготовленные совместно с преподавателями профессиональных морских учебных заведений и отраслевыми профессионалами. Эти знания пригодятся каждому, кто хочет освоить основы безопасного плавания и понять, почему, отправляясь в море, обязательно нужно брать с собой PLB (небольшое устройство, которое передает местоположение своего владельца спасательным службам через спутник в случае необходимости). В настоящее время удостоверение могут получить лица, сдавшие только теоретический экзамен. Пока что практические навыки не проверяются, их нужно осваивать самостоятельно, но это временно.

До встречи на курсе малых яхт, начните учиться уже сегодня.

Аскольд Херманис

Яхтенная Школа Nautica.lv