Тренд этого года - отдых на лодке или яхте - лучший способ насладиться летом

Для того чтобы управлять гидроциклом, катером или яхтой подальше от берега, необходимо иметь удостоверение судоводителя маломерных судов. У большинства людей есть только удостоверение судоводителя внутренних вод - оно позволяет ходить только по внутренним водам и не более чем 3 км от берега. Но для этой цели оно не подходит. Мы предлагаем следующий уровень - удостоверение, которое дает возможность ходить и в территориальных водах.
Ловить треску, путешествовать или просто проветрить голову. Для получения этого удостоверения в школе Nautica.lv необходимо пройти курс малых яхт. В курс включены 10 часов обучения по безопасности на море. Прослушивание курса обязательно для получения возможности сдачи экзамена CSDD по категориям территориальных вод - BM12T, B12T или M12T.
Для безопасного хождения вдали от берега необходимо соблюдать различные требования безопасности, основы навигации, метеорологии и другие морские правила и знания - именно этому мы будем учиться. В вашем распоряжении будут видеолекции, подготовленные совместно с преподавателями профессиональных морских учебных заведений и отраслевыми профессионалами. Эти знания пригодятся каждому, кто хочет освоить основы безопасного плавания и понять, почему, отправляясь в море, обязательно нужно брать с собой PLB (небольшое устройство, которое передает местоположение своего владельца спасательным службам через спутник в случае необходимости). В настоящее время удостоверение могут получить лица, сдавшие только теоретический экзамен. Пока что практические навыки не проверяются, их нужно осваивать самостоятельно, но это временно.
До встречи на курсе малых яхт, начните учиться уже сегодня.
Аскольд Херманис
Яхтенная Школа Nautica.lv