ФОТО Объявлены знаменосцы олимпийской сборной Латвии

Латвию на Олимпийских играх в Париже будут представлять 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

​Свое участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подтвердил и президент Эдгар Ринкевич. "Для меня лично будет большим удовольствием и честью быть с вами через 11 дней в Париже на церемонии открытия Олимпийских игр", - сказал Ринкевич.

Главой делегации сборной Латвии на Олимпийских играх будет станет генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Райтис Кеселис.

Состав латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже:

Зигмар Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис (все - баскетбол 3х3), Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня, Агате Цауне, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Патрик Гайлумс, Гатис Чакшс, Валтер Крейшс (все - легкая атлетика), Павел Швецов (современное пятиборье), Даниил Бобров, Иева Малюка (оба - плавание), Джея Патрика (конкур), Том Скуиньш, Анастасия Карбонари (оба - шоссейный велоспорт), Мартиньш Блумс (горный велосипед), Вероника Моника Стуришка, Кристенс Кригерс (оба - суперкросс BMX), Эрнест Зеболдс (BMX фристайл), Тина Граудиня, Анастасия Самойлова (обе - пляжный волейбол), Алёна Остапенко (теннис), Кристап Неретниекс (конный спорт), Агате Рашмане, Лаурис Страутманис (оба - толкание ядра), Ритварс Сухарев (тяжелая атлетика).

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