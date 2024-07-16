Министры иностранных дел стран ЕС вместо того, чтобы отправиться в Будапешт, могут собраться в Брюсселе на альтернативный съезд.

Венгрия, которая сейчас в порядке ротации выполняет обязанности председательствующей в ЕС страны, намерена провести 28 и 29 августа совещание министров иностранных дел, которое Орбан надеется использовать для влияния на внешнеполитическую повестку блока.

Но после произвольной "миссии мира" Орбана, в ходе которой без согласования с другими странами-членами венгерский премьер посетил и Москву, и Пекин, где встретился, соответственно, с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, многие министры иностранных дел ищут способы избежать пропагандистского мероприятия Орбана.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует созвать "официальное" заседание министров иностранных дел ровно в то же время, когда Орбан намерен провести свой саммит, сообщили изданию Politico три анонимных дипломата ЕС.

Таким образом министры других стран-участниц хотят указать Будапешту, что он не имеет права говорить от имени блока, сказал один из дипломатов.

Эта задумка уже неофициально обсуждалась с рядом стран-участниц, в том числе с Францией и Германией.

В среду Боррель ознакомит с этим послов при ЕС всех стран-участниц.

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