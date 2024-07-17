Бусулис стал владельцем спортклуба? Проект, где певец столкнулся с трудностями

Не так давно стартовала работа над новым латвийским комедийным сериалом Templis ("Храм"). Это история о популярном в Риге спортивном клубе Templis. Уникальное место, где пересекается повседневная жизнь ярких и харизматичных личностей. TVNET+ побывал на съемках сериала и пообщался с музыкантом и певцом Интарсом Бусулисом, который на этот раз играет одну из главных ролей - владельца спортивного клуба Иварса. Хотя для певца это не первый киноопыт, но на этот раз не все так просто...