Начал домогаться и целовать 13-летнюю девочку: полиция в 1-м трамвае в Риге задержала мужчину

"Дорогие родители, поговорите с своими детьми, что если к ним на улице, в транспорте начинают приставать, что бы они не боялись попросить о помощи у других людей", - написала вечером 15 июля в Facebook Диана, которая вместе с сестрами стала очевидицей инцидента в трамвае в Риге, где мужчина в возрасте домогался и целовал несовершеннолетнюю девочку.