"Дорогие родители, поговорите с своими детьми, что если к ним на улице, в транспорте начинают приставать, что бы они не боялись попросить о помощи у других людей", - написала вечером 15 июля в Facebook Диана, которая вместе с сестрами стала очевидицей инцидента в трамвае в Риге, где мужчина в возрасте домогался и целовал несовершеннолетнюю девочку.
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Начал домогаться и целовать 13-летнюю девочку: полиция в 1-м трамвае в Риге задержала мужчину
Инцидент произошел в 1-м трамвае, который ехал из Иманты на Юглу.
Как рассказала очевидица, мужчина в возрасте около 50 лет высказывал несовершеннолетней пассажирке комплименты, после чего начал целовать ее и чуть ли не лезть в штаны.