В Эстонии впервые за 30 лет у ребенка подозревается очень опасная болезнь - холера

Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья анализирует пробу, взятую у ребенка, вместе с семьей вернувшегося в Эстонию из-за границы - при первичном обследовании ребенка подозревается холера.
У попавшего в Таллиннскую больницу в начале недели ребенка наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, результаты подробного анализа должны быть готовы во второй половине недели. Заражение произошло за рубежом, поэтому риска распространения болезни в стране нет.
Как пояснила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения Кярт Сыбер, у ребенка в конце прошлой недели поднялась температура, потом развилась диарея.
Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с больным ребенком в больницу, где его поместили в изолятор. Во вторник еще один ребенок в семье был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный образец ПЦР указывает на холеру, неизвестно, какова серогруппа и насколько она токсична. Подтверждающий результат анализа поступившей в лабораторию Департамента здоровья пробы должен быть объявлен в четверг.
Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, и на данный момент вероятность дальнейшего распространения инфекции оценивается как низкая, поскольку контакты семьи с окружающими были минимальными. О случившемся проинформировано Эстонское общество семейных врачей и больницы. Пыхьяское региональное управление Департамента здоровья также проинформировало авиакомпанию и другие страны.
Авиакомпания, в свою очередь, информирует пассажиров о контакте с возможным заболевшим.
Риск для авиапассажиров довольно низкий, поскольку холера распространяется не по воздуху, а через зараженные поверхности, например, через туалет , если его ранее посещал инфицированный человек.
Департамент здоровья рекомендует путешественникам, получившим уведомление, в течение пяти дней следить за своим здоровьем и тщательно соблюдать правила гигиены, прежде всего мыть руки.
Последний случай холеры в Эстонии был в 1993 году, и он тоже был завозным.
Холера считается опасным инфекционным заболеванием с инкубационным периодом 1-5 дней, но обычно это 2-3 дня. Заболевание сопровождается диареей, рвотой, а из-за потери жидкости могут снижаться температура тела и артериальное давление, возникать судороги. Болезнь также может сопровождаться мышечной слабостью и сердечной недостаточностью. До 70 процентов инфицированных людей имеют лишь легкую симптоматику или вообще не имеют симптомов. Опасность заболевания зависит от того, токсический это вариант или нет.
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