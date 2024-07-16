В Эстонии впервые за 30 лет у ребенка подозревается очень опасная болезнь - холера

У попавшего в Таллиннскую больницу в начале недели ребенка наблюдаются симптомы, которые могут указывать как на холеру, так и на другие кишечные инфекции, результаты подробного анализа должны быть готовы во второй половине недели. Заражение произошло за рубежом, поэтому риска распространения болезни в стране нет.

Как пояснила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения Кярт Сыбер, у ребенка в конце прошлой недели поднялась температура, потом развилась диарея.

Семья вернулась в Таллинн самолетом, а один из родителей отправился с больным ребенком в больницу, где его поместили в изолятор. Во вторник еще один ребенок в семье был госпитализирован с аналогичными симптомами и изолирован вместе с другими членами семьи. Хотя первичный образец ПЦР указывает на холеру, неизвестно, какова серогруппа и насколько она токсична. Подтверждающий результат анализа поступившей в лабораторию Департамента здоровья пробы должен быть объявлен в четверг.