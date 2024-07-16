Видео В магазин на диване: в Эстонии необычное транспортное средство удивило даже полицию

"На протяжении многих лет в Эстонии предпринимались попытки создания автомобилей. В минувшие выходные на глаза полиции попался один прототип транспортного средства - диван с мотором", - с юмором пишут представители полиции на своей странице в Facebook.

Фото: Фото полиции

"Инженеры были уверены в своем достижении и не стали проводить тест-драйв на закрытой территории, а сразу приехали испытать автомобиль в самом оживленном месте Таллинна. Однако полицейские нашли в автомобиле ряд недостатков. Ознакомившись с различными правилами, юные инженеры поняли, что тестировать свое творение таким образом было не самой лучшей идеей", - говорится в посте.

"К счастью для испытателей, они выбрали для прототипа такие компоненты, что его скорость и мощность двигателя не дотягивали до параметров моторного транспортного средства, и это испытание не привело к серьезным последствиям. Внимание, Яан Татик и Сааломон Весипрууль! Прежде чем участвовать в дорожном движении на своих изобретениях, убедитесь, что ваше транспортное средство отвечает всем законам и правилам", - напоминают представители полиции.

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