Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео После финала Копа Америка арестован президент Колумбийской футбольной федерации

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Рамон Хусурун
Рамон Хусурун Фото: Reuters/ScanPix

После финала Копа Америка за нападение на охрану стадиона "Хард Рок Стэдиум" в Майами арестованы президент Колумбийской футбольной федерации Рамон Хусурун и его сын Рамон Хамил Хесурун.

71-летний Хесурун и его 43-летний сын Хамил Хесурун были арестованы в понедельник вскоре после полуночи. Они устроили конфликт с сотрудниками охраны стадиона, которые после матча запретили им выходить на поле.

Как сообщает ВВС, против мужчин выдвинуты обвинения в нанесении телесных повреждений.

Вице-президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL), которая организует Копа Америка, ударил охранника, в результате чего у мужчины слетела кепка, свидетельствуют сообщения об инциденте.

По информации полиции, Хамил Хесурун схватил охранника за горло, повалил на землю и ударил по голове. Он также толкал и хватал женщин - сотрудниц охраны порядка. Охранник, которого он ударил по голове, после инцидента был доставлен в больницу Майами.

Напомним, в финале Копа Америка победила сборная Аргентины, которая обыграла Колумбию со счетом 1:0 (0:0, 0:0) второй раз подряд.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте матча.

В ходе празднований после победи Аргентины погиб один болельщик.

Чемпионат Америки по футболу, или Копа Америка, в этом году прошел в 14 городах США.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх