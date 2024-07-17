Видео После финала Копа Америка арестован президент Колумбийской футбольной федерации

71-летний Хесурун и его 43-летний сын Хамил Хесурун были арестованы в понедельник вскоре после полуночи. Они устроили конфликт с сотрудниками охраны стадиона, которые после матча запретили им выходить на поле.

Как сообщает ВВС, против мужчин выдвинуты обвинения в нанесении телесных повреждений.

Вице-президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL), которая организует Копа Америка, ударил охранника, в результате чего у мужчины слетела кепка, свидетельствуют сообщения об инциденте.

Vergonzoso capítulo



Van apareciendo más imágenes del caos en las afueras del Hard Rock Stadium, en Miami, donde debe disputarse la gran final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. pic.twitter.com/L0xCdRvQDa — Versus (@versusparaguay) July 14, 2024

По информации полиции, Хамил Хесурун схватил охранника за горло, повалил на землю и ударил по голове. Он также толкал и хватал женщин - сотрудниц охраны порядка. Охранник, которого он ударил по голове, после инцидента был доставлен в больницу Майами.

Напомним, в финале Копа Америка победила сборная Аргентины, которая обыграла Колумбию со счетом 1:0 (0:0, 0:0) второй раз подряд.

Единственный гол забил Лаутаро Мартинес на 112-й минуте матча.

В ходе празднований после победи Аргентины погиб один болельщик.

Чемпионат Америки по футболу, или Копа Америка, в этом году прошел в 14 городах США.

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