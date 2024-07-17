Клуб НХЛ "Ванкувер Кэнакс" заключил двухлетний контракт с Шиловым

Хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли в соцсети Х сообщил, что зарплата Шилова в каждом из сезонов составит 850 тысяч долларов.

"Артур очень много помог нам в прошлом году, когда это было необходимо. Он продолжает расти и развиваться. Мы ждем, что он будет бороться за роль полноценного вратаря в клубе. Наши тренера продолжают с ним работать, чтобы помогать развивать мастерство и сделать следующий шаг в карьере", - цитируются в сообщении клуба слова генменеджера "Кэнакс" Патрик Олвин.

В этом году 23-летний вратарь в десяти матчах розыгрыша Кубка Стэнли одержал пять побед, в среднем пропускал 2,9 шайбы и отражал 89,8% бросков. В регулярном турнире он принял участие в четырех играх, одержал три победы, в среднем пропускал 2,5 шайбы и отражал 88,1% бросков.

Большую часть сезона Шилов провел в АХЛ, где в 34 матчах одержал 16 побед, в среднем пропускал 2,7 шайбы и нейтрализовывал 90,7% бросков. В североамериканском профессиональном хоккее Шилов провел четыре сезона, последние два их которых получал возможность сыграть в НХЛ.

В прошлом сезоне "Кэнакс" после трехлетнего перерыва вышли в плей-офф, где вылетели во втором круге.

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