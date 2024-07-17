Исторически первый WRC Tet Rally Latvia на трассе Бикерниеки

Фото: Tet Rally Latvia

В то же время звёзд латвийского автоспорта будут представлять два пилота ралли-кросса - Рейнис Нитишс, который выйдет на трассу на суперкаре Ford Fiesta RX Кена Блока, а его коллега по ралли-кроссу Янис Бауманис стартует на ралли-кроссовом автомобиле Peugeot 208 Supercar.

Как только эти машины завершат скоростной этап, участники также переедут от Ратушной площади по улицам Бривибас, Шмерля и С. Эйзенштейна, чтобы стартовать на исторически первом скоростном этапе (WRC) в Латвии - захватывающей и в то же время хитрой на трассе Бикерниеки, состоящей из двух кругов, на которых экипажи в общей сложности преодолеют дистанцию 11,13 км.

На скоростном этапе трассы Бикерниеки зрители смогут выбрать зону, где смогут увидеть раллийные машины и экипажи мирового уровня.

Фото: Tet Rally Latvia

Приглашаем зрителей воспользоваться уникальным расположением трассы Бикерниеки в самой столице и приехать на городском общественном транспорте или других средствах передвижения, таких как велосипеды или самокаты, поскольку в это время на местах проведения ралли интенсивность движения будет очень высокой.

Важно отметить, что для удобства зрителей после окончания скоростного этапа SSS1 Biķernieki Track будут специально предусмотрены дополнительные рейсы на общественном транспорте, чтобы посетители могли быстро и легко покинуть трассу. Дополнительные автобусы будут ждать своих пассажиров на остановке возле Рижского Мотормузея.

Трасса Бикерниеки, расписание, 18 июля: 15:00 Открытие трассы Бикерниеки для зрителей

16:00 Викторина по истории ралли Латвии

17:00 Начало прямого эфира с церемонии открытия на Ратушной площади

19:00 Заезд звезд латвийского автоспорта и легендарных раллийных автомобилей

20:05 Старт SSS1 Biķernieki Track

Входные билеты на Tet Rally Latvia можно приобрести на сайте Biļešu Paradīze www.bilesuparadize.lv.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!