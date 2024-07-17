Исторически первый WRC Tet Rally Latvia на трассе Бикерниеки

В четверг, 18 июля, на трассе на трассе Бикерниеки в Риге состоится специальный, исторически первый скоростной этап латвийского этапа чемпионата мира по ралли FIA (WRC) Tet Rally Latvia. В последующие дни ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Диенвидкурземском крае.
Трасса Бикерниеки будет открыта для посетителей уже с 15:00, что позволит занять самые удобные места на трибунах или найти самую желанную смотровую площадку. Также будет открыта партнерская зона Tet Rally Latvia, где можно будет заняться развлекательными мероприятиями или посетить магазин фан-товаров Sportland.
Для присутствующих в 16:00 будет возможность принять участие в викторине по истории латвийского ралли, подготовленной Рижским Мотормузеем, трое самых умных участников получат единоразовый приз - экскурсию по скоростному этапу SSS1 Biķernieki Track. В 17:00 на экранах, расположенных на трассе Бикерниеки, можно будет посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия Tet Rally Latvia, которая пройдет на Ратушной площади.
Незадолго до старта SSS1 Biķernieki Track в 19:00 зрителей ждет особенно увлекательный и зрелищный "разогрев" с участием звезд латвийского автоспорта и легендарных раллийных автомобилей - Audi S1 Quattro с Иваром Велми/Анди Велми, двумя Mitsubishi Lancer Evo VI, за рулем которых будут Андрис Кулбергс/Эдгарс Зелдерис и Алвис Федоров/Улдис Федоров, а также Subaru Impreza 555 под руководством Мариса Дунды/Аннии Анны Витини.
В то же время звёзд латвийского автоспорта будут представлять два пилота ралли-кросса - Рейнис Нитишс, который выйдет на трассу на суперкаре Ford Fiesta RX Кена Блока, а его коллега по ралли-кроссу Янис Бауманис стартует на ралли-кроссовом автомобиле Peugeot 208 Supercar.
Как только эти машины завершат скоростной этап, участники также переедут от Ратушной площади по улицам Бривибас, Шмерля и С. Эйзенштейна, чтобы стартовать на исторически первом скоростном этапе (WRC) в Латвии - захватывающей и в то же время хитрой на трассе Бикерниеки, состоящей из двух кругов, на которых экипажи в общей сложности преодолеют дистанцию 11,13 км.
На скоростном этапе трассы Бикерниеки зрители смогут выбрать зону, где смогут увидеть раллийные машины и экипажи мирового уровня.
Приглашаем зрителей воспользоваться уникальным расположением трассы Бикерниеки в самой столице и приехать на городском общественном транспорте или других средствах передвижения, таких как велосипеды или самокаты, поскольку в это время на местах проведения ралли интенсивность движения будет очень высокой.
Важно отметить, что для удобства зрителей после окончания скоростного этапа SSS1 Biķernieki Track будут специально предусмотрены дополнительные рейсы на общественном транспорте, чтобы посетители могли быстро и легко покинуть трассу. Дополнительные автобусы будут ждать своих пассажиров на остановке возле Рижского Мотормузея.
Трасса Бикерниеки, расписание, 18 июля:
- 15:00 Открытие трассы Бикерниеки для зрителей
- 16:00 Викторина по истории ралли Латвии
- 17:00 Начало прямого эфира с церемонии открытия на Ратушной площади
- 19:00 Заезд звезд латвийского автоспорта и легендарных раллийных автомобилей
- 20:05 Старт SSS1 Biķernieki Track
Входные билеты на Tet Rally Latvia можно приобрести на сайте Biļešu Paradīze www.bilesuparadize.lv.
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