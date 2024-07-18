"Этот запрет - это позор": Вайкуле о собаках на пляже, Юрмале и "Евровидении"

Лайма Вайкуле родом из Цесиса, но вот уже 22 года живет в Юрмале.

"Я живу в Юрмале в этом доме 22 года. Благодаря своей собаке Кенди, она научила меня любить все живое. Научила меня любить именно собак - вообще животных, я имею в виду и природу. Благодаря ей, она очень была кусачая. И мы взяли сняли дачу именно в Юрмале...

Напомним, 9 год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. В этом году на сцене концертного залa "Дзинтари", кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы "Би-2", Макса Покровского Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).

Интервью с Лаймой Вайкуле смотрите в новом выпуске передачи "В чём фишка?".