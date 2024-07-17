ВИДЕО УЕФА назвал лучший гол Евро-2024

Победителем стал мяч испанского вингера Ламина Ямаля в ворота сборной Франции в полуфинале турнира (2:1). Игрок пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, мяч после удара попал в штангу, а затем залетел в ворота.

Ямаль поразил ворота французов в полуфинале турнира и стал самым молодым автором забитого мяча в финальной стадии Евро в возрасте 16 лет и 362 дней.

🚨🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lamine Yamal's strike vs France has been named EURO 2024 Goal of the Tournament! 🇪🇦🚀 pic.twitter.com/d3HdbMR1qC — CentreGoals. (@centregoals) July 16, 2024

Второе место занял англичанин Джуд Беллингем благодаря своему удару через себя в матче 1/8 финала против Словакии. Третьим - мяч Джердана Шакири за сборную Швейцарии против шотландцев в матче второго тура группового этапа.

В топ-10 также попали голы румына Николае Станчу, игроков сборной Турции Арды Гюлера и Мерта Мюлдюра, испанца Фабиана Руиса, англичанина Олли Уоткинса, итальянца Маттиа Дзакканьи и голландца Хави Симонса.

Чемпионат Европы 2024 года проходил с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы 2024 года, обыграв в финальном матче команду Англии. Встреча в Берлине завершилась со счетом 2:1.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!