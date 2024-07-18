RFS и "Ауда" вышли во второй раунд еврокубков

RFS свой второй матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов провела на выезде, одержав убедительную победу над футбольным клубом "Ларн" из Северной Ирландии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу рижан.

Голами в составе латвийского клуба отметились Эмерсон, Дарко Лемаич, Янис Икауниекс и Исмаэль Диоманде.

Таким образом, по сумме двух встреч рижане одержали победу с общим счётом 7:0 и вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграют с норвежским "Будё-Глимт".

С 56 очками в 22 матчах RFS является лидером чемпионата Латвии.

Выход во второй раунд квалификации Лиги конференций обеспечил себе латвийский футбольный клуб "Ауда", который на выезде обыграл команду "Б-36 Торсхавн" с Фарерских островов - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 62-й минуте забил сенегалец Мор Талла Гайе.

Напомним, неделю назад "Ауда" у себя дома одержала победу со счётом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч латвийский клуб одержал победу с общим счётом 3:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой "Клифтонвилл" из Северной Ирландии.

"Ауда" в данный момент занимает шестое место в чемпионате Латвии с 25 очками в 22 играх.

Напомним, футбольный клуб "Рига" начнёт соревнования со второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретится с польским клубом "Шлёнск" из Вроцлава.

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