Зиле, Колс и Познякс объяснили, почему не проголосуют за фон дер Ляйен на выборах главы Еврокомиссии

Латвию в этой группе представляют Зиле, Рихард Колс (Национальное объединение) и Рейнис Познякс ("Объединенный список").

Зиле пояснил, что на этой неделе была возможность задать фон дер Ляйен вопросы, но депутаты не получили ответов на самые важные вопросы в контексте безопасности Балтии, строительства границ, гарантий частных инвестиций и военной мобильности.

По словам евродепутата, ему было важно получить ответ на вопрос о том, планирует ли ЕК предоставить финансирование для строительства так называемой жесткой инфраструктуры, то есть забора, на восточной границе ЕС). Однако четкого ответа так и не последовало, в лучшем случае финансирование может быть предоставлено на покупку беспилотников или видеооборудования, но политический посыл остается прежним: европейские ценности заключаются в строительстве мостов, а не заборов.

"К сожалению, нет ответа и по мостам, то есть об увеличении финансирования военной мобильности, за которое мы боролись, в частности, в парламенте и которое дало бы большой толчок Rail Baltica", - сказал Зиле.

Депутаты Европарламента также считают, что фон дер Ляйен не определила четко свою позицию по поводу возможного пересмотра "зеленого" курса ЕС.

Они также не получили ответа на вопрос о том, как способствовать развитию инструментов гарантирования частных инвестиций, особенно в приграничных регионах, не только для того, чтобы выровнять условия игры во время геополитических угроз, но и для того, чтобы ЕС в целом мог более широко и легально инвестировать в повышение своей военной безопасности.

В четверг Европарламент должен проголосовать по кандидатуре нынешнего президента ЕК фон дер Ляйен на второй срок.

Чтобы остаться на посту президента, фон дер Ляйен необходимо получить не менее 361 голоса из 720.

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