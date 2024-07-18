"Тут все по-другому!": туристы окончательно пробудились после пандемии и рвутся в Эстонию

В июле в середине недели в Таллинне можно встретить толпы туристов из самых разных стран. Хорошей летней погодой наслаждаются на верандах кафе и ресторанов, сидя на главной площади или на скамейке в парке, поедая местные творожные сырки. Через Вируские ворота проезжает в день тысячи чемоданов, а Длинного Германа не хуже любой модели фотографируют с разных ракурсов. Rus.Postimees поговорил с гуляющими по улицам Таллинна туристами, которые рассказали почему выбрали местом для отдыха именно Эстонию.