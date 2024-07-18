Куда ведет Британию новая власть. Король Карл III объявил реформы премьера Кира Стармера

Стармер вернул в законодательный план инициативу своего предшественника Риши Сунака запретить продажу сигарет молодежи и пообещал ограничить рекламу джанк-фуда и сладких напитков среди детей.

На все эти реформы лишних денег в казне нет. Поэтому главная задача новой власти — добиться роста экономики и доходов населения, сказал король.

Помощь Украине и приверженность НАТО

Обратившись к внешней политике, король от имени нового правительства пообещал, что Великобритания будет ключевым союзником Украины в отражении российской агрессии и останется ядерным столпом НАТО.

«Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в определении четкого пути вступления Украины в НАТО», — сказал он.

Стармер продолжит политику Сунака в отношении Украины и НАТО Фото: PA Media

«Оно гарантирует обороноспособность страны, основанную на общих ценностях НАТО — свободе, демократии, правах человека и верховенстве закона. Его приверженность НАТО останется непоколебимой», — сказал король и добавил, что Стармер проведет ревизию вооруженных сил, но воздержался от повторения его предвыборного обещания увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Заверения немного успокоят политиков в Евросоюзе, где после брексита осталась только одна ядерная держава — Франция. ЕС зависит от НАТО и США в деле обеспечения обороны и помощи Украине, однако перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом и раскол внутри блока по вопросу о противостоянии российской агрессии заставляют некоторых европейских политиков с тревогой смотреть в ближайшее будущее.

Британия будет сближаться с Европой при новой власти после десятилетия, отмеченного разводом и дрязгами при консерваторах.

«Мое правительство будет стремиться к перезагрузке отношений с европейскими партнерами и работать над улучшением отношений с ЕС в торговле и инвестициях», — сказал король и пообещал ЕС новый пакт в сфере безопасности для совместной обороны от общих угроз.