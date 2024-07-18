Вдохновляющий ужин-пикник L'Elegante Pop-Up Picnic проводится в Латвии уже десятый год! Каждое лето пикник - долгожданное мероприятие, ставшее прекрасной традицией встреч для многих его участников. И этот год не стал исключением, когда пикник состоялся в обновленном пассажирском порту Riga Waterfront. Cмотрите фото и ищите себя или своих друзей!

Концепция белого Pop-Up пикника из года в год остается неизменной. Интрига места тайного пикника сохраняется до последнего момента. Только в день мероприятия участники ужина узнают, куда им следует прийти, одетые в элегантное белое, с закусками и всем необходимым для красивой сервировки стола, чтобы вместе создать праздник. Вечер проводится в особенно позитивной атмосфере, наслаждаясь волшебством момента и радостью элегантного, неторопливого ужина со старыми и новыми друзьями.

В течение вечера гости мероприятия могли наслаждаться концертом живой музыки с участием Динары Рудане, а танцевальную программу представила диджей и ведущая Латвийского радио 5 Линда Самсонова.