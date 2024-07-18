Несмотря на обеспокоенность, относительно недавно высказанную в различных исследованиях по поводу влияния Ozempic и других препаратов семаглутида на риск самоубийства и других нейропсихиатрических проблем, последнее исследование пришло к выводу, что эти лекарства связаны с более низким риском деменции, когнитивного дефицита и сдерживания зависимостей.
Согласно новому исследованию, Ozempic и другие препараты семаглутида могут принести большую пользу для здоровья, помимо потери веса и лучшего контроля уровня сахара в крови. Исследование обнаружило корреляцию между рецепторами пептида глюкагона-1 (GLP-1) и более низким уровнем деменции и рисками других неврологических заболеваний, пишет Biospace.
Однако авторы исследования предупреждают, что...