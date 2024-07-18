Несмотря на обеспокоенность, относительно недавно высказанную в различных исследованиях по поводу влияния Ozempic и других препаратов семаглутида на риск самоубийства и других нейропсихиатрических проблем, последнее исследование пришло к выводу, что эти лекарства связаны с более низким риском деменции, когнитивного дефицита и сдерживания зависимостей.