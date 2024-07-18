Когда желудок горит от ягод и фруктов: Почему летом повышается уровень кислотности желудка и что можно сделать?

Летний сезон ягод, фруктов и овощей в Латвии очень короткий, и в это время так и хочется есть их горстями и запастись столь необходимой дозой витаминов перед осенне-зимним сезоном. Эти продукты богаты не только витаминами, но и антиоксидантами и клетчаткой, однако не всем можно наслаждаться ими вдоволь, поскольку эти природные дары могут вызывать раздражение в желудке, изжогу и другие неприятные симптомы. Кроме того, в летний сезон мы зачастую больше едим и других продуктов, что также может негативно сказаться на работе желудка. В каких случаях следует употреблять сезонные продукты с осторожностью, а столкнувшись с расстройством желудка, от них следует вообще отказаться, - рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.