Летний сезон ягод, фруктов и овощей в Латвии очень короткий, и в это время так и хочется есть их горстями и запастись столь необходимой дозой витаминов перед осенне-зимним сезоном. Эти продукты богаты не только витаминами, но и антиоксидантами и клетчаткой, однако не всем можно наслаждаться ими вдоволь, поскольку эти природные дары могут вызывать раздражение в желудке, изжогу и другие неприятные симптомы. Кроме того, в летний сезон мы зачастую больше едим и других продуктов, что также может негативно сказаться на работе желудка. В каких случаях следует употреблять сезонные продукты с осторожностью, а столкнувшись с расстройством желудка, от них следует вообще отказаться, - рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Когда желудок горит от ягод и фруктов: Почему летом повышается уровень кислотности желудка и что можно сделать?
"Садовые и лесные ягоды, свежие фрукты и овощи не только вкусны, но и очень ценны, поскольку могут улучшить пищеварение, помогают поддерживать здоровье кишечника и уменьшают воспаление в желудке. К сожалению, не все эти продукты оказывают только положительное влияние на общее здоровье, так как ягоды, фрукты и овощи могут увеличить количество кислоты в желудке, вызывая чувство жжения, дискомфорта, вздутие живота, тяжесть, изжогу и даже тошноту и диарею. Повышенный уровень кислоты в желудке также может увеличить риск возникновения других заболеваний желудка, например: язвенную болезнь или рефлюкс. Поэтому при употреблении в пищу сезонных продуктов необходимо соблюдать осторожность. В теплую погоду мы также более склонны употреблять в пищу и другие продукты и напитки, отрицательно влияющие на пищеварительный тракт, например, приготовленное на гриле или жареное мясо, а также различные нездоровые закуски", - отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Не только ягоды и фрукты, но и другие факторы - поберечься нужно каждому
Как отметила фармацевт, с каждым годом летом существенно возрастают жалобы покупателей на повышенную кислотность желудка, поскольку лето - сезон, когда мы чаще и больше едим свежие фрукты, овощи и ягоды с повышенным уровнем кислоты. Хотя сезонные продукты, несомненно, очень полезны, Аманда Озолиня рекомендует особую осторожность соблюдать людям, у которых уже диагностирован гастроэзофагеальный рефлюкс и язва желудка, а также пожилым людям, слизистая оболочка желудка которых более чувствительна вследствие ежедневного приема различных лекарств, например, обезболивающих или снижающих кровяное давление лекарств. Больные сахарным диабетом также нередко имеют более чувствительный желудок. В свою очередь, у людей с избыточным весом увеличивается давление на пищеварительный тракт, что способствует рефлюксу желудочной кислоты, а у беременных на уровень желудочной кислоты влияют как гормональные изменения, так и вызванное маткой давление на желудок.
Помимо полезных сезонных продуктов, летом мы сталкиваемся и с другими факторами, влияющими на здоровье желудка. Поскольку в это время мы чаще устраиваем различные пикники и вечеринки, мы также чаще едим различные сладости и закуски, острую, жирную и приготовленную на гриле пищу, пьем алкогольные или безалкогольные газированные напитки. Все эти продукты влияют на работу желудка и повышают уровень кислоты в пищеварительном тракте. Кроме того, в жаркую погоду мы больше потеем и теряем больше воды - что также служит причиной повышения кислоты в пищеварительном тракте. В связи с этими факторами фармацевт призывает всех в летний сезон обратить внимание на уровень желудочной кислоты и знать, что делать при возникновении чувства дискомфорта.
Раздражающая клубника и нежная черника
Ягоды и фрукты, содержащие различные кислоты - яблочную, лимонную, сорбиновую и бензойную кислоты - раздражают желудок и повышают уровень кислоты. Продукты с высоким содержанием фруктозы также могут способствовать проблемам с пищеварением и усиливать дискомфорт.
Фармацевт Аманда Озолиня отмечает, что следует соблюдать осторожность, употребляя в пищу клубнику, поскольку высокое содержание кислоты в ней может способствовать увеличению выработки кислоты в желудке и вызывать неприятные ощущения у людей с чувствительным желудком. То же самое касается и черной смородины, крыжовника, красной смородины, вишни, клюквы и облепихи, если их употреблять в большом количестве. Хотя цитрусовые - лимоны, апельсины, грейпфруты - мы больше употребляем зимой, летом мы также склонны добавлять их в воду или коктейли. Поскольку они содержат лимонную кислоту, такие напитки могут раздражать слизистую оболочку желудка и стимулировать выработку желудочной кислоты. Хотя овощи сами по себе не кажутся кислыми, помидоры, перец (чили), редис и лук также могут раздражать слизистую желудка.
Черника - более щадящая для пищеварительного тракта, поскольку содержит меньше кислоты, чем другие ягоды, и богата антиоксидантами, которые помогают защитить слизистую оболочку желудка. Хотя малина, ежевика и морошка содержат несколько кислот, эти ягоды оказывают относительно мягкое воздействие на желудок и содержат много клетчатки, способствующей пищеварению. Бананы также содержат малое количество кислоты, а дыни и арбузы содержат много воды и мало кислот, поэтому они отлично подходят для того, чтобы освежиться и насладиться сочным лакомством, без усиления производства кислоты в желудке. Из овощей рекомендуется выбирать брокколи, цветную капусту и морковь.
Меньшие порции с нейтральными добавками
Если употребление ягод и фруктов в пищу вызывает проблемы с желудком, от них не нужно полностью отказываться, однако рекомендуется выбирать менее кислые ягоды и фрукты, есть их небольшими порциями и избегать употребления натощак. Кроме того, хорошим решением будет употребление ягод и фруктов вместе с нейтральными продуктами, такими как йогурт или творог, поскольку они легко усваиваются в желудке и помогают сбалансировать уровень кислоты.
Чтобы снизить воздействие кислоты, ягоды и фрукты можно добавлять в кашу или овсянку. Особое приготовление ягод в смузи вместе с молоком или йогуртом, в ягодных салатах, смешивая ягоды с овощами, орехами и семенами также позволяет снизить воздействие кислоты. Также важно не забывать пить воду!
Помогут также и лекарства
Если все же не удается избежать повышенного уровня желудочной кислоты, в аптеках доступны различные препараты в форме пастилок, суспензий или капсул, которые помогут нейтрализовать желудочную кислоту и уменьшить ее раздражающее действие.
Обычно эти лекарства содержат гидроксид алюминия или магния, нейтрализующий желудочную кислоту, уменьшая ее раздражающее действие, карбонат кальция, нейтрализующий желудочную кислоту и действующий быстро, но кратковременно, или бикарбонат натрия, нейтрализующий кислоту, однако длительное применение может вызвать электролитный дисбаланс. Наиболее подходящий препарат поможет подобрать фармацевт.
Если повышенный уровень желудочной кислоты является проблемой, с которой вы сталкиваетесь регулярно, фармацевт рекомендует обратиться к семейному врачу, чтобы пройти необходимые проверки и установить ее причины.
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