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ФОТО Порзиньгис приехал в Латвию и наслаждается летом на родине

rus.tvnet.lv
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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, совсем недавно завоевавший чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прибыл на родину. Об этом сообщает Apollo.

Порзиньгис поделился фотографией на сайте X (Twitter), на которой видно, что он находится в Лиепае - своем родном городе, где наслаждается отдыхом у бассейна.

"Доброе утро, друзья!" - написал Порзиньгис.

Мы уже сообщали, что Порзиньгис выиграл чемпионат НБА вместе с бостонским "Селтикс" в конце июня.

Правда, во второй игре финальной серии он получил редкую травму стопы. Предполагается, что спортсмен сможет вернуться на площадку через пять-шесть месяцев.

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