ФОТО Порзиньгис приехал в Латвию и наслаждается летом на родине

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, совсем недавно завоевавший чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прибыл на родину. Об этом сообщает Apollo.
Порзиньгис поделился фотографией на сайте X (Twitter), на которой видно, что он находится в Лиепае - своем родном городе, где наслаждается отдыхом у бассейна.
"Доброе утро, друзья!" - написал Порзиньгис.
Good morning my friends )) ☕️ pic.twitter.com/miWQDHtewj— Kristaps Porzingis (@kporzee) July 16, 2024
Мы уже сообщали, что Порзиньгис выиграл чемпионат НБА вместе с бостонским "Селтикс" в конце июня.
Правда, во второй игре финальной серии он получил редкую травму стопы. Предполагается, что спортсмен сможет вернуться на площадку через пять-шесть месяцев.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!