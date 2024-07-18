ФОТО Порзиньгис приехал в Латвию и наслаждается летом на родине

Порзиньгис поделился фотографией на сайте X (Twitter), на которой видно, что он находится в Лиепае - своем родном городе, где наслаждается отдыхом у бассейна.

"Доброе утро, друзья!" - написал Порзиньгис.

Good morning my friends )) ☕️ pic.twitter.com/miWQDHtewj — Kristaps Porzingis (@kporzee) July 16, 2024

Мы уже сообщали, что Порзиньгис выиграл чемпионат НБА вместе с бостонским "Селтикс" в конце июня.

Правда, во второй игре финальной серии он получил редкую травму стопы. Предполагается, что спортсмен сможет вернуться на площадку через пять-шесть месяцев.

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