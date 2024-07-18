Грядут перемены! Рижан призывают высказать мнение о плане развития Кенгарагса

Территория центра микрорайона Кенгарагс включает участок улицы Латгалес от торгового центра Dole до парка Кенгарагс, простирается до променада вдоль Даугавы и включает территории по обе стороны улицы Латгалес, принадлежащие самоуправлению.

Поскольку территория большая, концепция пространственного развития разделена на несколько зон с отдельными проектами развития, которые планируется последовательно реализовать в ближайшие годы.

Публичное обсуждение плана состоится 31 июля в 17:00 в Даугавском филиале Рижской центральной библиотеки по адресу ул. Визлас, 1, письменные предложения можно присылать до 2 августа на электронную почту pad@riga.lv, указав в теме письма Ķengaraga apkaimes centrs.

В разработке идей для этого плана принимали участие и жители - в том числе участвуя в опросе о функциях центра микрорайона. План предусматривает развитие Кенгарагского парка, создание мест для уличной торговли, улучшение открытых общественных пространств, повышение безопасности для пешеходов и велосипедистов на ул. Латгалес, а также создание мест, где можно было бы размещать художественные объекты и проводить культурные мероприятия, пишет RUS.Lsm.

В подготовленных документах упоминаются статистические данные о Кенгарагсе - по данным на 2023 год, там проживает 44 084 человека, из них 16 023 (36,35%) - латыши, 19 531 (44,30%) - русские, 8530 (19,35%) - представители других национальностей.

Данные показывают, что в самом Кенгарагсе на 21 974 жителей трудоспособного возраста приходится 8529 рабочих мест.

В микрорайоне определены три опорных объекта - т/ц Dole, Кенгарагский парк и променад.

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