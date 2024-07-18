Хоккеист отказался от зарплаты в 6 млн долларов ради возвращения в Россию

Это ставит крест на карьере талантливого, но противоречивого центрального нападающего в НХЛ.

У Кузнецова оставался последний год по его семилетнему контракту на 64,2 млн долларов, за сезон-2024/25 он должен был получить 8 млн евро.

Нападающий отказался от зарплаты в 6 миллионов долларов за последний сезон по контракту ради возвращения из НХЛ в Россию, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

2 млн долларов из 8 млн "Каролина" успела выплатить ему ранее в июле. Клуб и хоккеист досрочно прекратили сотрудничество по согласию сторон.

"В конечном итоге обе стороны согласились, что это лучший вариант действий как для игрока, так и для команды", - заявил генеральный менеджер "Каролины" Эрик Тулски.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Евгений Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с клубом четырёхлетний контракт.

С сезона 2013/2014 Кузнецов играл за "Вашингтон", с которым завоевал Кубок Стэнли (2018), а в прошлом сезоне перешёл в "Каролину Харрикейнз". За прошлый сезон он набрал 24 (8+16) очка в 63 играх.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014), с 2019-го был дисквалифицирован международной федерацией (IIHF) на четыре года за кокаин, но смог выступать в НХЛ.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!