Фото Вселатвийские конные дни собрали рекордное количество зрителей

Вселатвийские конные дни на протяжении трёх дней собрали наездников и любителей лошадей со всей Латвии. Великолепные шоу перемежались спортивными соревнованиями, в которых принимали участие наездники, только делавшие свои первые шаги в конном спорте, а также профессионалы.

Всего на соревнованиях было дано более 500 стартов, и можно было наблюдать 15 различных маршрутов. Гран-при Horse Days в этом году выиграл Александр Шакуров с Chilli GG на кубковом маршруте с препятствиями высотой 130 см и прыжками, которые под силу только опытному наезднику и лошади. Второе место занял двукратный чемпион Латвии Айгарс Брегжи с лошадью Melolilly DD, а на почетном третьем месте - Лива Дреймане с Picasso.

Наибольший отклик и интерес у зрителей вызвало соревнование - кто быстрее, лошадь или машина.

Два дня лошадь и машина боролись, но оба дня наездница Марите Давидсоне на коне Biruza была уверенно быстрее опытного водителя Арманда Кейша. В этом году вернулся и полюбившийся зрителям маршрут RIDE&DRIVE, где лошадь вместе с всадником проходили маршрут на одном этапе, а затем пара продолжала путь на автомобиле Maserati, что оказалось весьма непросто. Первое место на этом маршруте завоевала Паула Эвелина Каулиня со своим отцом и лошадью Харизмой.

Ежедневно проводились экскурсии, на которых можно было узнать о жизни конюшни, накормить лошадей и пони предназначенными для них конфетами и задать интересующие вопросы. Особой популярностью пользовались прогулки на лошадях и пони вокруг пруда. Также можно было покататься на надувных аттракционах и полакомиться мороженым.

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