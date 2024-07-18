Видео На Бауском шоссе перевернулся грузовик с топливной цистерной

По информации Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на 36-м километре автодороги Рига - Бауска - граница Литвы (А7). Движение частично блокировано.

Sadursme сообщает, что на шоссе А7 в аварию попал грузовик с топливной цистерной.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

18 июля около 12:00 в Иецавской волости Бауского края на автодороге A7 у грузового автомобиля возникли технические проблемы (лопнула шина), в результате чего водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и вылетел в кювет.

Никто не пострадал, другие транспортные средства не были повреждены. В связи с тем, что автомобиль перевозил газ, в целях безопасности движение на месте происшествия полностью перекрыто и в настоящее время организуется объезд по окружной дороге.

‼️⚠️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7, 36. km). Satiksme daļēji bloķēta. pic.twitter.com/Qf5Ct7ULQ2 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 18, 2024

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