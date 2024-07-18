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Видео На Бауском шоссе перевернулся грузовик с топливной цистерной

rus.tvnet.lv
Обновлено 18 июля 2024, 13:24
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 18 июля, на шоссе А7 произошло ДТП, в результате чего на месте происшествия ограничено движение.

По информации Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на 36-м километре автодороги Рига - Бауска - граница Литвы (А7). Движение частично блокировано.

Sadursme сообщает, что на шоссе А7 в аварию попал грузовик с топливной цистерной.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

18 июля около 12:00 в Иецавской волости Бауского края на автодороге A7 у грузового автомобиля возникли технические проблемы (лопнула шина), в результате чего водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и вылетел в кювет.

Никто не пострадал, другие транспортные средства не были повреждены. В связи с тем, что автомобиль перевозил газ, в целях безопасности движение на месте происшествия полностью перекрыто и в настоящее время организуется объезд по окружной дороге.

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