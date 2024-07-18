На Олимпиаду в Париже отправились латвийские кинологи с собаками

Колледж Государственной пограничной службы представляет Эдвин Мичульс со своей служебной собакой по имени Bris Gods of Hermannstadt, или просто Брис. Вместе они будут нести дежурство на месте проведения Олимпийских игр.

Эдвинс Мичульс и его собака ежедневно ищут взрывчатку, обеспечивая охрану государственной границы. На Олимпийских играх он и другие кинологи будут играть важную роль - обеспечивать безопасность масштабного мероприятия.

Тридцать третьи по счёту летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Латвию на Играх-2024 представят 29 спортсменов.

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