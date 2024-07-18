Экипаж Сескса показал четвёртое время в тренировочных заездах этапа WRC в Латвии

Экипажи соревновались на трассе длиной 3,58 километра. Сескс в первом тренировочном заезде занял восьмое место, уступив 3,1 секунды автору самого быстрого результата эстонцу Отту Тянаку (Hyundai i20 N).

Тянак преодолел трассу за одну минуту и ​​36,6 секунды, опередив на 0,6 секунды своего товарища по команде из Финляндии Эсапекку Лаппи и на 0,7 секунды - француза Себастьяна Ожье (Toyota GR Yaris).

Во втором тренировочном заезде Сескс и Францис преодолели трассу за одну минуту и ​​36,1 секунды, также заняв восьмое место.

Лучшее время снова показал Тянак (1:33,6), опередив партнера по команде из Бельгии Тьерри Невилля на 0,3 секунды и японца Такамото Кацуту (Toyota GR Yaris) на 0,4 секунды.

В третьем тренировочном заезде никто из латвийских спортсменов не участвовал, а в четвёртом заезде Сескс преодолел трассу за одну минуту и ​​34,3 секунды, показав лучшее время из трёх гонщиков, а также заняв четвёртое место по сумме всех заездов.

Напомним, в конце июня Сескс, дебютируя на чемпионате мира по ралли (WRC), занял пятое место на седьмом этапе, который проходил в Польше.

В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Тьерри Невилль (136 очков) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). Сескс, в активе которого 9 очков, занимает 14-е место.

В зачёте производителей лидерство сохраняет Hyundai с 311 очками, опережая Toyota (301) и M-Sport (156).

Первый в истории этап WRC пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

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