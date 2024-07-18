Фото, видео За день до открытия: как Луцавсала готовится к Positivus 2024

Фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля в Луцавсале, Рига. Специальный репортер TVNET Юрис Фестиваль, вечно молодой, как фестивальное лето, проведет вас по экскурсии по территории Positivus 2024 за день до его начала.