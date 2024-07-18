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Фото, видео За день до открытия: как Луцавсала готовится к Positivus 2024

Juris Kondrašovs Justs Kravalis rus.tvnet.lv
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Фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля в Луцавсале, Рига. Специальный репортер TVNET Юрис Фестиваль, вечно молодой, как фестивальное лето, проведет вас по экскурсии по территории Positivus 2024 за день до его начала.

Видео: Юрис Фестиваль на территории Positivus 2024 (на латышском языке)

На фестивале выступят американский певец, танцор и актер Джейсон Деруло, один из музыкантов атлантской группы Migos - Offset, британская рок-группа Nothing But Thieves, представитель хип-хоп музыки NEMZZZ, классик отечественного рэпа Ozols, один из самых горячих рэп-проектов этого лета Wiesulis un sangvn, а также группа Detlef и многие другие.

До скорой встречи!

Видео: Фестиваль Positivus 2023

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