"Лиепая" вылетела из еврокубков уже после первого отборочного раунда

"Лиепая" на выезде потерпела поражение от фарерской команды "Вуйчингур" - 0:2. Голами в составе гостей отметились Поуль Кадльсберг и Финнур Юстинуссен.

Напомним, неделю назад "Лиепая" у себя дома сыграла с фарерцами вничью - 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч латвийский клуб уступил с общим счётом 1:3 и не смог выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где "Вуйчингур" сыграет с командой "Гент" из Бельгии.

"Лиепая", которая получила возможность выступать в квалификации Лиги конференций, когда "Валмиера" не получила лицензию УЕФА, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Латвии - 15 очков в 22 матчах. "Вуйчингур" после 16 матчей находится на первой позиции в местном первенстве.

Ранее путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций завоевала "Ауда", победившая команду "Б-36 Торсхавн" с Фарерских островов.

Футбольный клуб "Рига" начнёт соревнования со второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретится с польским клубом "Шлёнск" из Вроцлава.

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