Фото С размахом! В Риге открылся латвийский этап чемпионата по ралли

Перед церемонией прошла дружеская встреча, в которой приняли участие игроки сборной Латвии по баскетболу и латвийские пилоты, которые выступят на этапе WRC. Далее последовало групповое фото участников, автограф-сессия, встреча с менеджерами команд WRC и интервью.

В 18:00 состоялась церемония открытия, а в 18:10 был дан торжественный старт, после чего последовал парад всех участников в Старой Риге, фото у памятника Свободы и поездка по Риге к трассе Бикерниеки, где состоится первый этап.

Латвию будут представлять три экипажа - Мартиньш Сескс/Ренарс Францис (Ford Puma Rally1 Hybrid), Матисс Межакс/Арнис Ронис (Škoda Favia Evo) и Артурс Приедниекс/Янис Кирковалдс (Škoda Fabia RS).

Всего экипажам предстоит преодолеть 20 скоростных этапов в Латвии длиной 300,13 километра, а вместе с перезаездами они составят более 1000 километров.

Первый в истории этап WRC пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.

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