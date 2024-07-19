Сескс и Францис стали четвёртыми после первого этапа чемпионата мира по ралли в Латвии

На трассе Бикерниеки экипажи преодолели 11,13 километра, а быстрее всех к финишу добрался финский пилот Калле Рованпера (Toyota GR Yaris), финишировавший за 7 минут 28,5 секунды.

Бельгиец Тьерри Невилл (Hyundai i20 N) и француз Себастьен Ожье (Toyota GR Yaris) разделили второе место, уступив Рованпере 2,4 секунды.

Экипаж Сескса (Ford Puma) проиграл Рованпере 2,9 секунды, отстав от третьего места всего на 0,5 секунды.

Матисс Межакс и Арнис Ронис (Škoda Fabia Evo), а также Артурс Приеднекс и Янис Кирковалдс (Škoda Fabia RS), соревнующиеся на автомобилях класса Rally 2, заняли соответственно 28-е и 31-е места в общем зачёте, а в зачёте WRC2 они заняли 13-е и 16-е места.

В продолжение соревнований в пятницу запланировано семь скоростных этапов, за которыми в субботу последуют ещё восемь, а в воскресенье на заключительный день состоится четыре этапа. Всего экипажам предстоит преодолеть 20 скоростных этапов в Латвии длиной 300,13 километра, а вместе с перезаездами они составят более 1000 километров.

Напомним, в конце июня Сескс, дебютируя на чемпионате мира по ралли (WRC), занял пятое место на седьмом этапе, который проходил в Польше.

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В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Тьерри Невилль (136 очков) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). Сескс, в активе которого 9 очков, занимает 14-е место.

Первый в истории этап WRC пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

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