Фото Глобальный сбой: нарушена работа банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет "Медуза".

Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.

Больше всего из-за сбоев в ИТ-системах пострадала Австралия: в аэропортах отменены десятки рейсов, а в супермаркетах царит хаос, поскольку на кассах практически невозможно оплатить покупки. Вещательные компании были вынуждены отменить несколько программ из-за различных сбоев компьютерных систем.

Синий экран с ошибкой на кассе в магазине в австралийском Брисбене Фото: Reuters/ScanPix

Аэропорт Берлина сообщил, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой"

Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний", и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".

Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.