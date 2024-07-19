Фото Глобальный сбой: нарушена работа банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру

Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, функционирующих в системе Windows, сообщают BBC News и The Guardian.
О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет "Медуза".
Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.
Больше всего из-за сбоев в ИТ-системах пострадала Австралия: в аэропортах отменены десятки рейсов, а в супермаркетах царит хаос, поскольку на кассах практически невозможно оплатить покупки. Вещательные компании были вынуждены отменить несколько программ из-за различных сбоев компьютерных систем.
Аэропорт Берлина сообщил, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой"
Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний", и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".
Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.
"В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних IT-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета", - говорится в сообщении перевозчика.
В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.
Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают «и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени».
Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.
We’re obviously not on air - we’re trying 🤞@SkyNews Breakfast pic.twitter.com/ZKvVacRgUY— Jacquie Beltrao (@SkyJacquie) July 19, 2024
Один из самых загруженных аэропортов Европы "Схипхол" в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, заявила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе".
Конкретная причина массовых нарушений в работе IT-систем пока не установлена, однако в компании Microsoft журналистов заверили, что принимают меры по смягчению "затяжных последствий" глобального сбоя.
По данным Microsoft, первые перебои в работе IT-систем начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).
Новость дополняется.
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