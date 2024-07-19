Фото Глобальный сбой: нарушена работа банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру. Причина устранена

Глава CrowdStrike прокомментировал глобальный сбой Windows

Гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, вызвавшая глобальный сбой в работе Windows по всему миру, исправлена, пишет "Медуза".

По его словам, компания активно сотрудничает с клиентами, пострадавшими от сбоя. Он заявил, что нарушение в работе не связано с кибератакой.

Клиентов направляют на портал поддержки для получения последних обновлений. "Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", - написал Курц в соцсети Х.

Правительство Германии рассказало о причинах сбоя

По данным правительства Германии, массовые сбои в работе ИТ, с которыми столкнулись транспортные компании, а также другие компании и учреждения по всему миру в пятницу, 19 июля, были вызваны ошибочным обновлением программного обеспечения компании по кибербезопасности CrowdStrike.

"Производитель затронутого программного обеспечения опубликовал заявление, с которым должны ознакомиться те, кто пострадал от сбоев в работе ИТ", - заявил на пресс-конференции представитель Министерства внутренних дел Мехмет Ата, добавив, что нет никаких признаков возможной кибератаки.

В Microsoft сообщили, что основная причина глобального сбоя устранена

Об этом представители компании написали в соцсети X. Там отметили, что последствия сбоя могут влиять на некоторые приложения и службы Microsoft 365.