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Фото Глобальный сбой: нарушена работа банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру. Причина устранена

rus.tvnet.lv
Обновлено 19 июля 2024, 15:13
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Задержки рейсов в аэропорту Берлина 19 июля 2024 года
Задержки рейсов в аэропорту Берлина 19 июля 2024 года Фото: DPA/ scanpix
  • О проблемах сообщалось в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии
  • Возможны изменения в расписании рейсов Рижского аэропорта
  • В Microsoft сообщили, что основная причина глобального сбоя устранена

Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах в работе из-за сбоя устройств, работающих в системе Windows. Позднее компания Microsoft сообщила, что основная причина глобального сбоя устранена. RUS TVNET собрал главное о нарушениях в ИТ-системах по всему миру. 

О проблемах сообщается, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет "Медуза".

Крупнейшие американские авиакомпании, в том числе Delta, United и American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью, передает CNN.

Больше всего из-за сбоев в ИТ-системах пострадала Австралия: в аэропортах отменены десятки рейсов, а в супермаркетах царит хаос, поскольку на кассах практически невозможно оплатить покупки. Вещательные компании были вынуждены отменить несколько программ из-за различных сбоев в компьютерных системах.

Синий экран с ошибкой на кассе в магазине в австралийском Брисбене
Синий экран с ошибкой на кассе в магазине в австралийском Брисбене Фото: Reuters/ScanPix

Аэропорт Берлина сообщил, что "в связи с техническими неполадками регистрация на рейсы будет проходить с задержкой".

Аэропорт Мельбурна предупредил пассажиров о "глобальной технологической проблеме, которая влияет на процедуру регистрации у некоторых авиакомпаний", и посоветовал пассажирам "выделить немного дополнительного времени для регистрации".

Авиакомпания Ryanair посоветовала пассажирам приезжать в аэропорты как минимум за три часа до вылета.

"В настоящее время мы испытываем проблемы в работе сети из-за глобального сбоя сторонних ИТ-систем, которые находятся вне нашего контроля. Мы советуем всем пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за три часа до запланированного времени вылета", - говорится в сообщении перевозчика.

В Британии массово нарушена работа железнодорожных компаний, включая Southern, Thameslink, Gatwick Express и Great Northern.

Помимо задержек поездов, вызванных сбоем в работе самих подвижных составов, с нарушениями работают "и другие ключевые системы, включая платформы для информирования клиентов в режиме реального времени".

Британский телеканал Sky News отключил эфир в связи с техническими неполадками. Ранее в компании заявили, что не смогли провести утренний эфир.

Один из самых загруженных аэропортов Европы "Схипхол" в Амстердаме объявил, что компьютерный сбой повлиял на прибывающие и отправляющиеся рейсы. Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе".

Аналогичные сообщения о компьютерных сбоях начали поступать из аэропортов Индии и Японии.

В американском штате Аляска нарушена работа телефонной линии спасения 911 - объединенной диспетчерской службы скорой помощи, полиции и пожарных.

В Новой Зеландии сбой затронул не только авиаперевозчиков, но и законодателей: о нарушениях в работе компьютеров сообщила пресс-служба парламента страны.

Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе"
Компания AENA, управляющая аэропортами в Испании, сообщила о задержках рейсов из-за "глобального сбоя в компьютерной системе" Фото: Reuters/ScanPix

По данным Microsoft, первые перебои в работе ИТ-системы начались еще накануне, в четверг, около 18:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу).

Рижский аэропорт работает в обычном режиме, но из-за глобальных технологических сбоев возможны изменения в расписании полетов, задержки и отмена рейсов, сообщил аэропорт в соцсети X.

Глава CrowdStrike прокомментировал глобальный сбой Windows

Гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, вызвавшая глобальный сбой в работе Windows по всему миру, исправлена, пишет "Медуза".

По его словам, компания активно сотрудничает с клиентами, пострадавшими от сбоя. Он заявил, что нарушение в работе не связано с кибератакой.

Клиентов направляют на портал поддержки для получения последних обновлений. "Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", - написал Курц в соцсети Х.

Правительство Германии рассказало о причинах сбоя

По данным правительства Германии, массовые сбои в работе ИТ, с которыми столкнулись транспортные компании, а также другие компании и учреждения по всему миру в пятницу, 19 июля, были вызваны ошибочным обновлением программного обеспечения компании по кибербезопасности CrowdStrike.

"Производитель затронутого программного обеспечения опубликовал заявление, с которым должны ознакомиться те, кто пострадал от сбоев в работе ИТ", - заявил на пресс-конференции представитель Министерства внутренних дел Мехмет Ата, добавив, что нет никаких признаков возможной кибератаки.

В Microsoft сообщили, что основная причина глобального сбоя устранена

Об этом представители компании написали в соцсети X. Там отметили, что последствия сбоя могут влиять на некоторые приложения и службы Microsoft 365.

В Microsoft также отметили, что все пострадавшие компании и пользователи могут обратиться в службу поддержки CrowdStrike, ошибка в обновлении одного из продуктов которой стала причиной глобального сбоя.

Cert.lv: в настоящее время в Латвии сбоев в ИТ-системах нет

Сбоев в системах информационных технологий (ИТ), о которых сообщается в других странах мира, в настоящее время в Латвии не наблюдается, сообщили агентству LETA представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.

Имеющаяся информация позволяет предположить, что по крайней мере некоторые сбои в работе систем в других частях мира могут быть связаны с обновлениями, выпущенными системами компании по кибербезопасности CrowdStrike.

Cert.lv подчеркивает, что программное обеспечение CrowdStrike не получило широкого распространения в Латвии.

В то же время Cert.lv продолжает следить за событиями в мире и в Латвии.

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