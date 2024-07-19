Фото и видео У фламинго из Рижского зоопарка новый вольер под открытым небом

В вольере создан пруд с различным зонированием и разной глубиной, что в мелководной части позволяет птицам демонстрировать свое естественное поведение, бродя по глинистому дну и прощупывая клювом водных обитателей. С другой стороны, на противоположном конце есть более глубокий участок, что позволяет птице нормально купаться и плавать. В части бассейна создано болото, которое, как и в природе, будет служить очистителем водоема.

Весной этого года в Рижский зоопарк прибыли пять новых розовых фламинго из зоопарка Глубока в Чехии. Птицы вылупились в 2023 году и еще не взрослые - половой зрелости фламинго достигают в трехлетнем возрасте. Молодые птицы чуть более серые, чем остальные обитатели вольера - тело годовалых фламинго покрыто розоватыми перьями, а вот крылья серые. Осенью ожидается увеличение группы - в Ригу из Чехии планируют привезти еще девять розовых фламинго.

На данный момент в Рижском зоопарке обитают пять фламинго - один красный и четыре розовых, - которые уже достигли действительно солидного возраста - 42 и 36 лет соответственно. В природе их возраст редко превышает 25-30 лет, но в неволе некоторые птицы могут дожить до 60 и даже более лет. В настоящее время наш 42-летний самец красного фламинго входит в число 20 старейших представителей своего вида, находящихся в неволе.

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