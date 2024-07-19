Фото и видео У фламинго из Рижского зоопарка новый вольер под открытым небом

Жилище фламинго в Рижском зоопарке претерпело значительные изменения, и теперь его обитатели, громко бормоча, шаг за шагом усердно осваивают новую, улучшенную летнюю прогулочную зону возле главного входа в Рижский зоопарк. Просторный вольер теперь закрыт сеткой - посетителей приглашают войти в него и наблюдать за действом фламинго с террасы, сообщают представители Рижского зоопарка.
В новом вольере оборудована удобная смотровая площадка для посетителей зоопарка. Это позволяет посетить обитель грациозных птиц и наблюдать за фламинго без ограждающего забора, что производит захватывающее впечатление.
Галерея: Новый вольер для фламинго в Рижском зоопарке
Поскольку фламинго только начали знакомиться со своим новым домом, неизведанные просторы вызывают у птиц некоторую тревогу. После привыкания к новым условиям посетители также смогут попасть в смотровую зону вольера. Еще немного терпения, и вы сможете насладиться новыми ощущениями!
Правда, новые возможности сопряжены и с более высокими задачами по поведению посетителей в зоопарке, да и в этом вольере - следить за тем, чтобы в вольер фламинго не попадали различные предметы, которые могли бы навредить нашим птицам. Надо признать, что работникам зоопарков очень часто приходится предотвращать потенциально опасные ситуации, связанные с вещами, находящимися в вольерах. Поэтому давайте будем осторожны!
Новый вольер для фламинго покрыт сеткой, чтобы защитить жителей от различных диких посетителей, которые могут передавать некоторые инфекционные заболевания, например, опасный птичий грипп. Сеть также защищает от ворон и лисиц. Фламинго смогут безопасно практиковать свои летные навыки в просторном вольере, а поскольку разрушители гнезд больше не смогут проникнуть в вольер, мы можем ожидать, что в будущем увидим сцены, как эти птицы воспитывают своих птенцов.
В вольере создан пруд с различным зонированием и разной глубиной, что в мелководной части позволяет птицам демонстрировать свое естественное поведение, бродя по глинистому дну и прощупывая клювом водных обитателей. С другой стороны, на противоположном конце есть более глубокий участок, что позволяет птице нормально купаться и плавать. В части бассейна создано болото, которое, как и в природе, будет служить очистителем водоема.
Весной этого года в Рижский зоопарк прибыли пять новых розовых фламинго из зоопарка Глубока в Чехии. Птицы вылупились в 2023 году и еще не взрослые - половой зрелости фламинго достигают в трехлетнем возрасте. Молодые птицы чуть более серые, чем остальные обитатели вольера - тело годовалых фламинго покрыто розоватыми перьями, а вот крылья серые. Осенью ожидается увеличение группы - в Ригу из Чехии планируют привезти еще девять розовых фламинго.
На данный момент в Рижском зоопарке обитают пять фламинго - один красный и четыре розовых, - которые уже достигли действительно солидного возраста - 42 и 36 лет соответственно. В природе их возраст редко превышает 25-30 лет, но в неволе некоторые птицы могут дожить до 60 и даже более лет. В настоящее время наш 42-летний самец красного фламинго входит в число 20 старейших представителей своего вида, находящихся в неволе.
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