В Великобритании, Австралии, Германии и других частях мира в пятницу, 19 июля, был замечен глобальный сбой в работе ИТ-систем, от которого пострадали в основном авиакомпании, СМИ и банки, сообщили зарубежные СМИ. Произошли ли сбои в работе латвийских предприятий?