В Великобритании, Австралии, Германии и других частях мира в пятницу, 19 июля, был замечен глобальный сбой в работе ИТ-систем, от которого пострадали в основном авиакомпании, СМИ и банки, сообщили зарубежные СМИ. Произошли ли сбои в работе латвийских предприятий?
Причина неполадок официально не названа, но проблемы напрямую затронули клиентов американского гиганта компьютерного программного обеспечения Microsoft.
Компания объявила, что принимает меры для смягчения последствий сбоя. Microsoft заявила, что пользователи, возможно, в настоящее время не смогут получить доступ к некоторым приложениям и сервисам Microsoft.