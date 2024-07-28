"Двери ломают, но мы к этому привыкли уже". Как ловят мух и сушат бутсы на стадионе "Сконто"?

Проводниками RUS TVNET по культовому футбольному объекту стали креативный директор Riga FC Сергей Соболев и технический директор стадиона "Сконто" Олег Конышев.

1 января 2016 года стадиона "Сконто" по договору должно было уже не быть, но потом идея о продаже была забыта, и сейчас комплекс развивается - новые кресла, удобные VIP-ложи с винными шкафами, современная раздевалка и пресс-центр, медиаэкран, магазин с атрибутикой, холл с искусственным покрытием для занятий академии и команд, которые не могут себе позволить зимой поехать на сборы в тёплые страны.

"Сюда много души вложено. В странах Балтии ни одной такой раздевалки нет", - с гордостью говорит Сергей Соболев, показывая зону массажа, сауну и именные шкафчики футболистов с фотографиями и инициалами.

Во время экскурсии Соболев также показал интересное приспособление, которым футболисты пользуются, чтобы сушить бутсы. Ловят назойливых мух на "Сконто" при помощи липкой ленты. Правда, ни одной пойманной мухи на этой ленте обнаружено не было, что свидетельствует о чистоте в раздевалках.

Гостевая раздевалка на стадионе "Сконто" гораздо скромнее хозяйской. "Вся инфраструктура есть - медицинский кабинет, в душевой сделали ремонт. Не стыдно гостей приглашать", - рассказывает Олег Конышев.

Соболев вспомнил также историю о том, как после одного из матчей одна гостевая команда оставила жуткий беспорядок. "Они как будто специально ещё всё из дома принесли".

"Зависит от результата. Когда плохо сыграли - злость, агрессия появляются. Это понятно. Двери ломают, пробивают дырки нам постоянно, но мы к этому привыкли уже", - говорит Конышев.

"Свои тоже иногда выносят. После игры чемпионата, где мы 7:0 вели и на последних минутах один пропустили - Озолс разбил дверь", - добавляет Соболев.

Это лишь фрагмент выпуска со стадиона "Сконто". Выпуск целиком можно посмотреть здесь:

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