Видео WRC в Латвии: Экипаж Сескса после второго дня соревнований занимает второе место

Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренас Францис на восьмом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) после проведенного в пятницу в округе Талси восьмого скоростного этапа, которым завершился второй день соревнований, занимают второе место.
Быстрейшим на заключительном 20,52-километровом скоростном этапе стал финн Калле Рованперя (Toyota GR Yaris), финишировавший за 11 минут и 30,4 секунды.
Второе место занял японец Такамото Кацута (Toyota GR Yaris), а третье - люксембуржец Грегуар Мюнстер (Ford Puma), которые отстали от победителя на 3,5 и 5,6 секунды соответственно.
Сескс (Ford Puma) стал четвертым, отстав от Рованпери на 6,8 секунды.
Overnight leaders after Friday's action 🏁#WRC | #TetRallyLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/x58VLsyvOL— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 19, 2024
Другие латвийские экипажи, выступающие в классе WRC2, Матисс Межакс/Арнис Ронис и Артурс Приедниекс/Янис Кирковалдс, заняли 24-е и 30-е места соответственно в общем зачете среди 37 экипажей.
После второго дня и восьми скоростных участков Рованперя по-прежнему лидирует, опережая Сеска на 15,7 секунды, а француз Себастьен Ожье (Toyota GR Yaris) занимает третье место, отставая от лидера на 21,6 секунды. Межакс и Приедниекс занимают 30-е и 32-е места соответственно.
Who is the best airborne ace? 📸✈️#WRC | #TetRallyLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/tGMA6OeA3c— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) July 19, 2024
На третьем и четвертом скоростных этапах латвийскому экипажу удалось показать самое быстрое время финиша.
В субботу предусмотрены еще восемь скоростных этапов, а в воскресенье - в заключительный день соревнований - будет проведено четыре этапа. Всего экипажам в Латвии придется преодолеть 20 скоростных этапов протяженностью 300,13 километра, а вместе с переездами это составит более 1000 километров.
Напомним, в конце июня Сескс, дебютируя на чемпионате мира по ралли (WRC), занял пятое место на седьмом этапе, который проходил в Польше.
В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Тьерри Невилль (136 очков) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). Сескс, в активе которого 9 очков, занимает 14-е место.
Первый в истории этап WRC проходит в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.
Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.
Набор в 10-е классы продолжается в менее популярных средних школах Риги
В ряде рижских муниципальных средних школ еще есть свободные места, и продолжается набор в 10-е классы, свидетельствуют данные департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Как сообщили в отделе внешних связей Рижской думы, информация о школах, в которых в следующем учебном году в 10-х классах еще есть свободные места, будет обновляться каждую пятницу.
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