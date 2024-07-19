Видео WRC в Латвии: Экипаж Сескса после второго дня соревнований занимает второе место

На третьем и четвертом скоростных этапах латвийскому экипажу удалось показать самое быстрое время финиша.

В субботу предусмотрены еще восемь скоростных этапов, а в воскресенье - в заключительный день соревнований - будет проведено четыре этапа. Всего экипажам в Латвии придется преодолеть 20 скоростных этапов протяженностью 300,13 километра, а вместе с переездами это составит более 1000 километров.

Напомним, в конце июня Сескс, дебютируя на чемпионате мира по ралли (WRC), занял пятое место на седьмом этапе, который проходил в Польше.

В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Тьерри Невилль (136 очков) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). Сескс, в активе которого 9 очков, занимает 14-е место.

Первый в истории этап WRC проходит в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

Набор в 10-е классы продолжается в менее популярных средних школах Риги

В ряде рижских муниципальных средних школ еще есть свободные места, и продолжается набор в 10-е классы, свидетельствуют данные департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Как сообщили в отделе внешних связей Рижской думы, информация о школах, в которых в следующем учебном году в 10-х классах еще есть свободные места, будет обновляться каждую пятницу.

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