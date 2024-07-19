WRC в Латвии: Экипаж Сескса после пяти скоростных этапов сохраняет второе место

Быстрейшим на этапе протяженностью 4,99 км стал француз Себастьен Ожье (Toyota GR Yaris), финишировавший за две минуты и 29,6 секунды. Он на 0,1 секунды опередил японца Такамото Кацуэту (Toyota GR Yaris), а финн Калле Рованперя (Toyota GR Yaris) отстал от француза на 0,2 секунды, заняв третье место.

Лавийский экипаж (Ford Puma) отстал от обладателя лучшего результата на 0,7 секунды.

После пяти скоростных этапов лидерство сохраняет Рованперя, который опережает Сескса на 3,7 секунды, а на третьей позиции, отставая на 7,3 секунды, находится Ожье.

На третьем и четвертом скоростных этапах латвийскому экипажу удалось показать самое быстрое время финиша.

В пятницу будет проведено еще три скоростных этапа в Тукумсе и округе Талси, последний из которых начнется в 17:20.

В субботу предусмотрены еще восемь скоростных этапов, а в воскресенье - в заключительный день соревнований - будет проведено четыре этапа. Всего экипажам в Латвии придется преодолеть 20 скоростных этапов протяженностью 300,13 километра, а вместе с переездами это составит более 1000 километров.

Напомним, в конце июня Сескс, дебютируя на чемпионате мира по ралли (WRC), занял пятое место на седьмом этапе, который проходил в Польше.

В зачёте пилотов после семи из 13 этапов чемпионата мира Тьерри Невилль (136 очков) продолжает лидировать, опережая британца Элфина Эванса (121) и эстонца Отта Тянака (115). Сескс, в активе которого 9 очков, занимает 14-е место.

Первый в истории этап WRC пройдет в Латвии с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, а скоростные этапы пройдут также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южнокурземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

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