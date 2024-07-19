Фото Positivus начался! Первые посетители прибывают на территорию фестиваля

Как уже сообщалось, фестиваль открыл свои входные ворота с 15:00.

На главной сцене фестиваля - LMT Stage - выступят Offset, один из музыкантов группы Migos, Озолс, основоположник хип-хоп-культуры Латвии, стремительно развивающийся британский рэпер NEMZZZ, а также украинский рэпер OTOY.

На второй по величине сцене фестиваля - Lielvārde Stage - мы услышим многократного обладателя премии "Грэмми" Джейкоба Коллиера (сольное шоу Djesse), энергичного Джорда Уорда, американского рэпера Дэнни Тауэрса, нашумевшую группу Olas, а также "Любимую группу твоей девушки" Bukti.

На сцене Pepsi нас ждут выступления артистки экспериментальной поп-музыки Анжелики Гарсиа, а также любимых местных артистов Detlef, Satellites LV, I MEAN LOVE, Packman, Vēstulēs и sivmoneyy.

В этом году на территории фестиваля ожидается несколько новинок, среди них передвижная выставка из Украины "Украина в миниатюре", рассказывающая о культурном наследии, уничтоженном в результате военных действий. Среди новинок - pop-up Burzma, где пройдут творческие мастер-классы и показ мод, привлекая внимание посетителей к секонд-хэнду.

Выступят такие диджеи, как DJ All-viss, DJ Rudd, Dj Deivv, Артурс Пуданс, DJ Карлис Зариньш, DJ Z:le, DJ RKR, DJ Tada Dojo, DJ Cimmis, Dj Ćilkuts и DJ Inga Zeile.

Всю программу фестиваля, а также карту фестиваля можно найти в мобильном приложении Positivus, которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play.

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