Сербы протестуют против планов Белграда и Брюсселя по добыче лития

"Добывайте свой литий в Германии, господин Шольц"

Златко Коканович предложил решение, которое могло бы устроить Евросоюз. "В Германии в три раза больше лития, господин Шольц, и он находится в подземных термальных водах, где его гораздо проще добывать и где воздействие на окружающую среду будет гораздо меньше. Давайте, добывайте свой литий в Германии", - обратился Коканович к главе немецкого правительства в видеоролике на странице ассоциации в социальной сети Facebook.

Коканович сообщил, что группа не планирует проводить акцию протеста по случаю прибытия европейской делегации, а сосредоточится на других мероприятиях.

"Мы не будем гоняться за ними по Белграду и не намерены тратить свои силы и энергию, потому что план и цель этого правительства - арестовать нас и посадить за решетку. Мы не позволим им этого сделать", - сказал он.

На последней крупнойакции протеста в конце июня ассоциация "Не дамо Jadar!" дала правительству Сербии срок до 10 августа, чтобы принять закон, навсегда запрещающий геологические исследования и добычу лития и бора в Сербии. В противном случае, предупредили члены ассоциации, они снова будут блокировать железные и автомобильные дороги, как это уже делали протестующие в прошлом.

Депутат Александар Йованович Кута убежден, что Вучич "сломает зубы" на этой теме. "Мы имеем дело с компанией, которую ни одна нормальная страна не примет, но именно поэтому они нашли Александара Вучича, великого храбреца, у которого не хватает смелости защитить свой народ, но он поставил себя на службу Rio Tinto", - сказал он DW. По мнению политика, если проект не будет остановлен, то в ближайшие недели и месяцы в стране начнется "восстание".

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