Видео Без экипировки на электромоноцикле: под Вентспилсом замечен странный нарушитель

Мужчина ехал на электрическом моноцикле без какой-либо защитной экипировки и, судя по всему, не знает правил, запрещающих использование такого транспортного средства в дорожном движении общего пользования.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис утверждает, что такое транспортное средство можно сравнить со спортивным инвентарем и можно использовать только в помещении.

"Это достаточно опасное транспортное средство, поскольку его устойчивость не может сравниться с самокатом или велосипедом. Движение такого транспортного средства крайне опасно. Будем честны, его тормозные и маневренные характеристики не выдающиеся", - говорит Ирбитис.

Практика зарубежом показывает, что в настоящее время предпринимаются активные попытки легализовать электрические моноциклы в дорожном движении или хотя бы понять, какое место этому типу транспортных средств принадлежит в общем потоке транспорта и пешеходов.

"Не только у нас, но и в других странах мира технологии опережают законодательство", - говорит Ирбитис. Эксперт подчеркивает, что последствия столкновения на моноцикле могут быть очень серьезными. К счастью, в большинстве случаев водители моноциклов используют экипировку, что помогает снизить риск травм водителей. Однако одной "брони" для управления таким транспортным средством недостаточно, считает эксперт.

Ирбитис говорит, что в настоящее время количество аварий достаточно небольшое. Однако если количество таких транспортных средств на дорогах увеличится, соответственно увеличится количество аварий и пострадавших.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) сообщили, что в правилах нет четкого определения условий дорожного движения для электрических моноциклов. Государственная полиция также заявляет, что не существует четко определенных правил, которые позволяли бы применять соответствующие наказания к нарушителям на унициклах.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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