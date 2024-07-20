Фото и видео Праздник на Луцавсале - продолжается фестиваль Positivus 2024

Мелодичным концертом зрителей побаловала латвийская группа Kautkaili.

Мощное представление посетителям фестиваля на сцене Pepsi представил популярный у молодежи рэпер Netirais300.

К сожалению, в субботу не выступят один из главных артистов фестиваля Offset, а также группа Nothing but Thieves.

Мы еще услышим таких артистов, как Джейсон Деруло, Wiesuli и sangvn, Бенджамина Клементайна, Will Butler & Sister Squares, а также латвийских музыкантов Fiņķis, Purple Negative и других.

Первый день фестиваля завершила легенда отечественного рэпа Озолс. На его концерт приехал и рэпер Danny Towers!

О порядочном сумасшествии, или мошпите, позаботился на фестивале хип-хоп исполнитель Danny Towers.

Кроме того, на фестивале с огненным представлением выступили латвийская хип-хоп-группа Olas.

Видео: группа Olas на фестивале Positivus

Порадовал зрителей и дуэт Vēstulēs.

Кроме того, для посетителей фестиваля открылась и местная дизайнерская ярмарка Positivus Bazaar.

Фото: Выступлением Озолса закончился первый день Positivus

Foto: Lucavsalā aizvadīta festivāla "Positivus" pirmā diena

На фестивале также планировалось выступление группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump God. Royel Otis якобы вынуждена прервать свое турне по Европе, а рэпер Ski Mask The Slump God не сможет выступить "из-за проблем с логистикой".

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