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Госполиция оштрафовала участника ЧМ по ралли за превышение скорости

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Госполиция. Иллюстративное фото.
Госполиция. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Автогонщик чемпионата мира по ралли оштрафован, так как во время переезда с одного этапа на другой была превышена разрешенная скорость движения в населенном пункте между Тукумсом и Талси, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Заместитель начальника Главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс подчеркнул, что правила дорожного движения должны соблюдать все, в том числе и автоспортсмены вне трассы. "У гонщиков никакого иммунитета нет", - сказал он.

Наказание применено в соответствии с Законом о дорожном движении. Если нарушение совершает автоспортсмен, организаторы ралли могут применить и свои штрафы, добавили в Госполиции.

Более подробную информацию о наказании, примененном к автоспортсмену, Госполиция пока предоставить не смогла.

Кроме того, в отношении двух жителей начаты процессы об административных правонарушениях за нарушение требований к полету беспилотных воздушных судов.

Ранее сообщалось, что первый в истории этап чемпионата мира по ралли в Латвии стартовал 18 июля, а завершится в воскресенье, 21 июля.

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