ЧМ по ралли в Латвии: экипаж Сескса занял седьмое место

На 20-м этапе самым быстрым оказался Отс Тянак (Hyundai Shell Mobis), который финишировал за семь минут и шесть секунд, опередив француза Себастьена Ожье (Toyota GR Yaris) всего на 0,2 секунды.

Экипаж Сескса (Ford Puma), судя по всему, на заключительном этапе столкнулся с техническими сложностями, заняв 33-е место и проиграв лидеру почти 2 минуты.

Первый этап WRC в Латвии охватил территорию от Лиепаи до Риги, скоростные этапы прошли в Талси, а также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южно-Курземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

В прошлом году двукратным чемпионом мира стал финн Калле Рованперя, обеспечив себе титул за этап до конца сезона. В этом году он участвует не на всех этапах WRC.

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