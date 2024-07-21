ЧМ по ралли в Латвии: латвийский дуэт рискует потерять преимущество

На 18-м этапе самым быстрым оказался Тянак (Hyundai Shell Mobis), который финишировал за семь минут и девять секунд, опередив француза Себастьена Ожье (Toyota GR Yaris) на 1,2 секунды. Финский пилот Калле Рованперя (Toyota GR Yaris) замыкает тройку лидеров, уступив эстонцу на две секунды.

Экипаж Сескса (Ford Puma) проиграл своему прямому конкуренту 5,9 секунды.

В общем зачете перед двумя заключительными этапами Рованперя удерживает первое место, накопив преимущество над Ожье в 40,3 секунды. Сескс находится на третьей позиции с отставанием в 54 секунды.

Латвийский экипаж отстает от второго места на 13,7 секунды и опережает Тянака, занявшего четвертое место, на 12,7 секунды.

В заключительный день соревнований остались еще два этапа.

В конце июня экипаж Сескса дебютировал в WRC, заняв пятое место на Ралли Польши.

Первый этап WRC в Латвии охватывает территорию от Лиепаи до Риги, скоростные этапы пройдут в Талси, а также в Тукумском, Талсинском, Кулдигском и Южно-Курземском краях.

Сезон продолжится этапами в Финляндии, Греции, Чили, Германии и Японии.

В прошлом году двукратным чемпионом мира стал финн Калле Рованперя, обеспечив себе титул за этап до конца сезона. В этом году он участвует не на всех этапах WRC.

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