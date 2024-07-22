Бусулис на ралли, Лева Би-2 за рулем, а Кардашьян в красном

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели выходные. Чем же они были заняты на этой неделе?
София Стужук на отдыхе
Модель Монами Фрост показывала свои тату
Семейная идиллия Элины Глузуновой
Алина Келлер работала над стилем невесты
Интарс Бусулис на ралли
Лева Би-2 за рулем
Ирина Шихман и Никита Лойк в Лиссабоне
Евгений Чичваркин летал на воздушном шаре
Загадочная Рената Литвинова
Сексуальная Ким Кардашьян в красном
Вера Брежнева пела
Чувственная фотосессия Дианы Пашко
Светлана Лобода танцевала
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!