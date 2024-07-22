Пара, пытавшаяся пересечь Атлантический океан на яхте, найдена мертвой в спасательной шлюпке

Считается, что гражданка Великобритании Сара Паквуд и ее муж Брэд Клибери покинули яхту и погибли.

Об исчезновении пары стало известно 18 июля. Они направлялись на Азорские острова. Путешествие должно было занять 21 день.

Сын Клибери - Джеймс - в Facebook подтвердил, что пара погибла, отметив, что последние дни были "очень тяжелыми".

Он сказал: "Ничто не сможет заполнить пустоту, которую оставила эта необъяснимая смерть".

Непонятно, почему путешествие завершилось трагедией. В воскресенье канадская полиция сообщила ВВС, что расследование по-прежнему продолжается.

Одна из теорий, которую расследуют следователи - яхта врезалась в проходящее мимо грузовое судно, которое столкновение не заметило.

Нужно отметить, что береговая охрана Канады и военные самолеты не заметили обломки яхты.

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