ЧМ по ралли в Латвии: пилот Сескс объяснил причину неудачи, которая помешала ему подняться на пьедестал

Стартовав второй раз в карьере в высшем классе WRC, Сескс сохранил место в тройке лидеров до финального этапа ралли в Латвии.

Став первым латвийцем, выигравшим этап WRC, лиепайский гонщик столкнулся с техническими проблемами в трансмиссии автомобиля в финальном допе.

Из-за технического сбоя на заключительном этапе гонки Сескс и Францис заняли лишь 18-е место, опустившись с третьего на седьмое место в общем зачете.

"На первом этапе в воскресенье после трамплина я надеялся, что у машины ничего не сломалось. Машина Rally2 могла бы ехать там на полной мощности, но в Rally1 это был не самый мудрый выбор", - цитируют Сескса организаторы.

"Скоростные этапы очень красивы, а быстрые участки потрясающие. В продолжение мы допустили большую ошибку, которая стоила нам нескольких секунд - мы слишком широко объехали перекресток, поэтому потеряли несколько секунд", - продолжил латвийский раллийный пилот.

Финн Калле Рованпере стал победителем этапа WRC, который впервые проходил в Латвии. Второе место завоевал француз Себастьен Ожье, а третье - эстонец Отт Тянак.

"Мы знали, что приближается Тянак, но решили не обращать на него слишком много внимания, потому что он по-прежнему чемпион мира", - сказал Сескс.

"В свою очередь, на последнем скоростном этапе мы с первого поворота поняли, что борьба окончена из-за проблемы с трансмиссией машины", - выразил разочарование латвийский автогонщик.

"Но было радостно доставить вам праздник! В любом случае это был праздник и для нас", - добавил 24-летний Сескс.

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